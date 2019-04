Kim en Poetin praten vandaag vooral voor hun eigen gewin

Rusland echter, erkent - in tegenstelling tot de Verenigde Staten - het atoomprogramma van Noord-Korea, maar wil geenszins dat Pyongyang dat uitbreidt. Dat biedt Poetin de ruimte Kim tot concessies te krijgen, zoals een stop op kernproeven in ruil voor verzachting (geen opheffing) van de sancties. Maar in een dergelijk compromis zou de wereldgemeenschap ook moeten meegaan.



Vooralsnog geldt voor zowel Poetin als Kim, dat hij hoofdzakelijk zijn imago kan oppoetsen met dit bezoek. De Noord-Koreaanse leider kan claimen dat hij nu nog salonfähiger is geworden, dan hij na de twee persoonlijke ontmoetingen met Donald Trump al was.



Dat is niet slechts belangrijk voor binnenlandse consumptie, denkt de Russische Noord-Korea-kenner Aleksej Moeravjev.



,,Noord-Korea wil de VS laten zien dat, ondanks het mislukte overleg (met Trump, red.), het land niet langer in internationaal isolement verkeert'', aldus Moeravjev tegen de Russische BBC. ,,Als de Noord-Koreanen kunnen tonen dat een paar grote landen hen tot op heden steunen, dan versterkt dat hun positie in de discussies met de VS en China.”



Met dezelfde motivering kan Poetin laten zien dat Rusland opnieuw een belangrijke rol speelt in de regio. Zeker als er enige vooruitgang wordt geboekt op nucleair terrein kan het Kremlin beweren dat het succes heeft gehad, waar Trump 'faalde'. Dat zal het toch al aan erosie onderhevige prestige van Poetin onder zijn volk mogelijk zeker een impuls geven.