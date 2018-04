Kim Jong-un brengt eigen toilet mee naar Zuid-Korea en heeft daar een goede reden voor

Volgens de Daily NK – een nieuwsagentschap dat zijn basis heeft in Zuid-Korea – reist Kim Jong-un nooit zonder zijn eigen toilet. Dat is ingebouwd in een van de wagens van zijn konvooi. ,,Hij trekt het hele land door voor inspecties en zo heeft de hoogste leider te allen tijde een persoonlijk toilet ter beschikking”, aldus een bron bij het commando van het konvooi. ,

,Het is ondenkbaar dat dat hij een publiek toilet zou gebruiken. Net als het ondenkbaar is dat iemand anders het persoonlijke toilet van de hoogste leider gebruikt. Zelfs topofficieren zouden een zware straf riskeren als ze betrapt zouden worden op het toilet van Kim Jong-un, mogelijk zelfs de doodstraf.”

Toiletbehoeften

Het commando van het konvooi is niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van de familie van Kim, maar ook voor de toiletbehoeften van de Noord-Koreaanse leider. ,,Normaal gezien gaat hij ’s morgens naar toilet. Maar als dat niet het geval is of hij moet gewoon gaan tijdens een uitstap, kan hij zijn toiletwagen gebruiken. Mocht hij toevallig op de snelweg zijn of niet uit de wagen kunnen, heeft hij ook altijd een aparte bedpan in zijn eigen Mercedes ter beschikking.”

Er zit echter meer achter het idee van een eigen toilet. Het laat niet alleen toe dat er regelmatig stalen genomen kunnen worden van zijn urine en stoelgang om zijn gezondheid te checken, het voorkomt bovendien dat anderen die daar niets mee te maken hebben dat ook doen.

,,De stoelgang van de leider bevat belangrijke informatie over zijn gezondheidstoestand en die kan nergens worden achtergelaten”, vertelde Lee Yun-keol – die bij de Noord-Koreaanse Garde werkte voor hij in 2005 naar Zuid-Korea kwam – eerder al aan de Amerikaanse krant The Washington Post.

Hafez Assad