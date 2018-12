Kind overleden na rituele besnijdenis Italië

Brein achter aanslagen Parijs uitgele­verd

10:06 Het vermoedelijke brein van de aanslagen in Parijs in 2015 is vanochtend uitgeleverd aan Frankrijk. Peter Cherif werd eerder deze maand gearresteerd in Djibouti. ,,Hij ontvluchtte de Franse justitie, maar hij zal zich ervoor moeten verantwoorden’', twitterde de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner.