Kind van 1 jaar bereikt zonder ouders per migrantenboot Italiaans eiland Lampedusa

Per post versturen van abortuspil is definitief goedge­keurd in VS

De Amerikaanse regering van president Joe Biden heeft donderdag besloten dat de abortuspil mifepristone definitief per post mag worden toegestuurd. Vanwege de coronacrisis werd die leveringsmethode al tijdelijk ingevoerd, maar nu is zij dus permanent. Vóór de pandemie moesten vrouwen die hun zwangerschap wilden afbreken de pil in de Verenigde Staten altijd persoonlijk komen afhalen.

17 december