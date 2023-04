Kinderen mogen tóch geen katten doodschieten: wedstrijd in Nieuw-Zeeland aangepast

De kritiek ging niet zozeer om het feit dat kinderen onder de 14 jaar met een luchtbuks op pad gaan om dieren te doden, maar vooral om de kans dat zij per ongeluk huiskatten zouden raken. Het verschil tussen huis- en wilde katten is maar moeilijk te zien.

Plaag

Het land wil graag van de uitheemse wilde kat af, omdat die de vele bijzondere vogels bedreigt. Zo zijn in de loop der tijd er ook andere dieren van andere continenten meegebracht, die in Nieuw-Zeeland niet gewenst zijn: buidelratten, konijnen en ratten. In 2050 moeten al deze dieren van de eilanden zijn verdreven.

De organisatie van de jaagwedstrijd in Noord-Canterbury laat aan de New York Times weten dat op de andere dieren wel gewoon gejaagd wordt. Organisator Mat Bailey noemt in de krant drie argumenten: kinderen leren veilig met vuurwapens omgaan, ze zijn lekker buiten en leren over de dieren die de nationale diersoorten opeten. In Nieuw-Zeeland mogen kinderen een luchtbuks gebruiken als ze een vergunning hebben. Zonder vergunning mag het alleen als ze onder toezicht staan van een volwassene.

Quote De kinderen gaan toch al jagen. We vroegen of ze ook katten wilden doodschie­ten, omdat dat de ergste van alle uitheemse dieren zijn Organisator Mat Bailey

De wedstrijd werd vorig jaar ook al gehouden, toen nog zonder katten als doelwit. Er deden meer dan 250 kinderen en ongeveer 650 volwassenen mee. Zij doodden toen 427 dieren. ,,De kinderen gaan toch al jagen. We vroegen of ze ook katten wilden doodschieten, omdat dat de ergste van alle uitheemse dieren zijn”, was aanvankelijk de gedachte van Bailey. Degene die de meeste wilde katten doodschoot, zou 250 Nieuw-Zeelandse dollar (140 euro) krijgen. Enige voorwaarde: wie een gechipte huiskat doodschoot, zou direct worden gediskwalificeerd.

Op achterste benen

Dierenrechtenorganisaties stonden direct na de aankondiging van de wedstrijd op hun achterste benen. ,,Het diskwalificeren van dode katten met microchips is te weinig”, zei Will Appelbe, woordvoerder van dierenrechtengroep Safe. ,,Bovendien gebruiken kinderen bij dit soort evenementen vaak luchtbuksen die de kans op pijn en leed vergroten en een trage dood kunnen veroorzaken”, voegde dierenwelzijnsorganisatie Canterbury SPCA toe.

Na de ophef twijfelden enkele sponsoren of ze nog wel geld wilden doneren aan het evenement, de organisatie kreeg bedreigingen. Ook dát speelde mee bij de beslissing dit jaar toch geen wilde katten te schieten, erkent Bailey in de NYT. Hij blijft echter achter de plannen staan, en wil voor volgend jaar alsnog een manier vinden om wilde katten te bestrijden. ,,Dat moet gebeuren.’’

Bekijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: