Kinderen slachtoffer van misbruik en geweld bij hulporganisatie SOS Kinderdorpen

Kinderen en jongeren die worden opgevangen door de wereldwijde organisatie SOS Kinderdorpen zijn in twintig landen het slachtoffer geworden van geweld en seksueel misbruik. Er is onderzoek gedaan naar 22 gevallen in vijftig instellingen tussen de jaren 90 en het recente verleden, maakte de organisatie bekend.

Volgens de Oostenrijkse tak van SOS Kinderdorpen gaat het om zorginstellingen in Afrika en Azië. Het aantal slachtoffers zou vrij klein zijn.

Directeur-generaal Elisabeth Hauser spreekt over ‘ernstige schendingen van de kinderbescherming en wanbeheer’. Ze zegt ‘diep geschokt’ te zijn. ,,Er zijn duidelijk zwakheden in onze organisatie en beschuldigingen dat leiders van SOS Kinderdorpen op de hoogte waren van incidenten maar geen actie ondernamen’’, aldus Hauser.

Ze noemde het voorbeeld van een kind dat eenzaam werd opgesloten vanwege slechte schoolprestaties en niet bij zijn eigen ouders mocht komen.

Niet geloofd

Tegen het Franse persbureau AFP zegt een woordvoerder van de organisatie dat onder meer sprake was van ‘seksueel misbruik’. Meldingen zijn niet serieus genomen, slachtoffers en getuigen niet geloofd, klokkenluiders werden ontslagen en daders werden niet berecht.

De internationale koepelorganisatie gaf geen details over het aantal gedupeerden, de getroffen landen en de aard van het geweld en misbruik. Wel zijn ook andere misstanden aan het licht gekomen, zoals corruptie en verduistering.

Grootste goed

De algemeen directeur van SOS Kinderdorpen Nederland zegt dat zij geschokt was toen ze het hoorde. ,,Kindveiligheid is ons grootste goed. Dit gaat tegen alles in waar wij voor staan”, aldus Arian Buurman. De directeur zegt dat er strenge consequenties volgen. ,,We gaan uitzoeken wie verantwoordelijk is. Ook voor medewerkers die hebben weggekeken volgen consequenties. Ook komen er ombudsmensen die luisteren naar mensen met klachten.”

Volgens Buurman werd het onderzoek door SOS Kinderdorpen ingesteld, om te kijken hoe het ging met oude zaken, maar er waren ook signalen dat er wat mis was. ,,Het is een kwetsbare omgeving en dus zijn wij het verplicht om constant ons beleid te toetsen. Het is schokkend dat er niet genoeg is gedaan.”

Compensatie

De voorzitter van SOS Kinderdorpen Internationaal, Ingrid Maria Johansen, biedt ‘de kinderen en jongeren die schade hebben geleden’ excuses aan. Er komt een onafhankelijk onderzoek en een steunfonds voor de slachtoffers. Er worden miljoenen beschikbaar gesteld voor compensatie.

SOS Kinderdorpen, opgericht na de Tweede Wereldoorlog, helpt wereldwijd 1,2 miljoen kinderen die wees zijn of niet door de ouders kunnen worden verzorgd wegens armoede of huiselijk geweld. De organisatie biedt onderdak aan 65.000 kinderen in 137 landen en ondersteunt nog eens 347.000 mensen met sociale programma’s.

Volgens het laatste jaarverslag bedroegen de inkomsten uit donaties en overheidssteun in 2019 1,4 miljard euro. In 2014 werd SOS Kinderdorpen al beschuldigd van kindermishandeling in Oostenrijk, tussen de jaren 50 en 90.

