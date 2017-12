Kindervredesprijs voor Syrische vluchteling

De Pakistaanse Malala werd bekend toen zijn in 2009 op elfjarige leeftijd voor de Britse omroep BBC een weblog bijhield over het geweld van de Taliban, die in 2012 hierom een aanslag op haar pleegden. Malala raakte zwaargewond door een kogel in haar hoofd en hals. Voor een behandeling werd zij overgevlogen naar Engeland waar ze bleef wonen. Een jaar later kreeg zij op haar zeventiende de Nobelprijs voor de vrede. Zij was daarmee de jongste winnaar van een Nobelprijs ooit. Dit jaar is zij met haar studie aan de Universiteit van Oxford begonnen.