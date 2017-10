'King of Instagram' vroeg agent wapen om tegen schutter Las Vegas te vechten

Bilzerian trakteert zijn volgers onder meer op kiekjes van zijn extravagante levensstijl, waarin een villa vol wapens een hoofdrol spelen. Geregeld post de afgetrainde Amerikaan foto’s waarop hij in camouflageoutfits trots en heldhaftig poseert met zijn uitgebreide wapenarsenaal. De bekendheid – die faalde een Navy SEAL te worden – schept vaak op over hoe koelbloedig en dodelijk hij is.



Bilzerian wilde niet veel commentaar geven op de kritiek van de veteraan. Hij liet weten later die nacht een gewonde vrouw te hebben geholpen. Hij zou haar naar het ziekenhuis hebben gebracht. Hij reageerde in een video op de kritiek. ,,Ik werd deze ochtend wakker en het nieuws gaat over bullshit dat één of andere marinier zegt dat ik een pussy ben omdat ik wegloop in plaats van te blijven. Als we de logica van die achterlijke idioot volgen, hadden we waarschijnlijk 600 doden gehad als iedereen gewoon was blijven staan.”