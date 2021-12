Klap voor reisbranche, quarantaineplicht dreigt voor Nederlanders in Oostenrijk: 'Daar gaat het seizoen’

Reisbranchevereniging ANVR spreekt van een groot drama. ,,We kunnen het seizoen nu wel vergeten. Het is werkelijk te zot voor woorden”, verzucht voorzitter Frank Oostdam in gesprek met deze site.

Om verspreiding van de omikronvariant te vertragen heeft het Alpenland zijn inreisbeleid aangescherpt. De Oostenrijkse regering beschouwt Groot-Brittannië, Noorwegen, Denemarken en Nederland vanaf vrijdag als hoogrisicogebied, meldde Kronen Zeitung als eerste. Dit betekent dat iedereen uit die landen verplicht tien dagen in quarantaine moet, wat met een pcr-test kan worden ingekort tot vijf dagen.

Volgens Oostdam betekent dit in de praktijk een inreisverbod vanuit Nederland. ,,Want niemand die op wintersport wil, gaat zo lang in quarantaine. Het seizoen is nu zo goed als klaar.” Dat is voor de Nederlandse reisbranche een enorme klap. ,,Oostenrijk heeft een ontzettend groot marktaandeel en is daardoor heel belangrijk voor Nederland. Het is heel vervelend nieuws. En we begrijpen het ook niet. Het is weer puur paniekvoetbal van de Oostenrijkse regering.”

De voorzitter van de economische federatie van Tirol en Toerismewoordvoerder van de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) Franz Hörl, noemt de dreigende classificatie van de vier landen als hoogrisicogebied ‘een klap in het gezicht van lokale toeristenbedrijven’. De branche heeft er volgens hem alles aan gedaan om het hoogste niveau van veiligheid te garanderen en spaarde daarbij financiële noch organisatorische middelen. ,,Het feit dat duizenden ondernemers en werknemers de facto in een lockdown worden gedwongen, ontneemt de industrie de laatste hoop op een succesvolle start van het winterseizoen”, reageerde hij.

Het Oostenrijkse ministerie van Sociale Zaken en Gezondheid heeft de kwalificering van onder andere Nederland als hoogrisicogebied nog niet bevestigd.

Het scherpte maandag de inreisregels voor bezoekers uit EU-landen al aan met de 2G+-regel. Die houdt in dat mensen het land alleen in mogen als ze volledig zijn gevaccineerd of genezen van corona én een negatieve uitslag van een pcr-test kunnen laten zien, die niet ouder is dan 72 uur. Quarantaine is dan niet nodig. Wie al is geboosterd, hoeft evenmin in quarantaine en hoeft ook geen pcr-testuitslag te laten zien.

In Oostenrijk is inmiddels ruim vijf weken een lockdown van kracht voor ongevaccineerden. In onder meer de horeca en skigebieden geldt de 2G-regel en is een negatieve test dus niet voldoende voor toegang. Voor niet-geprikte inwoners wordt de situatie tijdens de feestdagen versoepeld. Tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling mogen zij met maximaal tien personen samenkomen. Voor gevaccineerde en genezen Oostenrijkers geldt een maximale groepsgrootte van 25 personen.

Door het strenge beleid is het aantal nieuwe coronabesmettingen flink teruggebracht. Daarnaast daalt ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en worden er minder sterfgevallen gerapporteerd. De regering wil in februari ter bescherming van de bevolking een vaccinatieplicht invoeren voor iedereen vanaf 14 jaar. Ruim 69 procent van de bevolking is momenteel volledig ingeënt.

