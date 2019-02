Klassieke bankkraak in Antwerpen: inbrekers komen binnen via tunnels

Het was de bewakingsfirma van het bankkantoor die de politie zondagmiddag alarmeerde over een mogelijke inbraak in de kluizenzaal. Daar bleken inderdaad braaksporen te zijn, maar alleen aan de binnenzijde. “Bij het onderzoek is een tunnel naar de riolering gevonden”, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. “We hebben eerst metingen naar gas laten uitvoeren om te zien of het veilig was om daarin af te dalen. In de riolering hebben we vervolgens nog een tweede tunnel gevonden die uitkwam in een pand in de Nerviërsstraat.”