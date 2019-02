Klein meisje sluit vertederende vriendschap met vreemde man op luchthaven

Beste vrienden

De geamuseerde vader van Carter Jean legde het gemoedelijke tafereeltje vast en deelde het beeld de volgende dag op Facebook. ,,Terwijl ik naar hen keek terwijl ze die momenten samen deelden, kon ik mezelf niet helpen en dacht ik: ‘verschillende geslachten, verschillende rassen, verschillende generaties en de beste vrienden’. Dit is de wereld die ik voor haar wil”, schrijft Armentrout onder de foto. ,,In een land dat steeds wordt verteld dat het zo diep verdeeld is door verschillende overtuigingen, wil ik dat haar leven gevuld is met momenten zoals deze… Niet liberaal of conservatief of republikeins of democratisch, socialistisch of kapitalistisch... gewoon ménselijk.”