Kleinzoon 75 jaar geleden opgehangen Seyss-Inquart: ‘Hij heeft zelfs tijdens proces nooit spijt betuigd’

Rotterdam­se zakenman opgepakt op Franse luchthaven, 'een van meest gezochte criminelen in België’

14 oktober Een Rotterdamse zakenman is begin deze maand, op een internationale luchthaven op de grens van Zwitserland en Frankrijk, opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een beruchte drugsbende in Antwerpen. Het gaat om projectontwikkelaar Bas K., woonachtig in het Belgische Brasschaat, vlak bij de Nederlandse grens.