Kleuter kan 'niet meer praten en bewegen' nadat schizofreen (18) hem van dak Tate-museum gooide

Het is nog maar de vraag of de 6-jarige jongen die afgelopen zomer van het dak van het razend populaire museum Tate Modern werd gegooid in Londen, weer helemaal de oude wordt. Volgens zijn ouders kan de kleuter na het levensbedreigende incident niet meer praten, bewegen of eten. ,,Hij wil maar niet begrijpen waarom het hem niet lukt om een beetje yoghurt door te slikken”, laten de ouders in een emotionele verklaring weten.

Het Franse jongetje werd zondag 4 augustus zonder enige aanleiding van de tiende verdieping naar beneden geduwd. De dader is een tiener uit Londen, die op dat moment 17 jaar was. Hij blijkt een psychiatrisch patiënt te zijn die tijdens zijn daad op het uitkijkplatform heel even aan de aandacht van zijn begeleiders was ontsnapt. Omdat hij recent 18 is geworden, verspreiden diverse Britse media zijn naam en foto.

Zwaar schizofreen

Volgens de tabloids The Sun en Daily Mail is de gearresteerde Jonty B. ‘een extreem intelligente jongen die zwaar schizofreen is en niet zonder begeleiding de instelling mag verlaten waar hij verblijft’. Een voormalig verzorger die met de jongen werkte vertelde dat B. ‘de lastigste en meest uitdagende patiënt’ is waar hij ooit mee gewerkt heeft. ,,Hij is stevig gebouwd, onvoorspelbaar en heeft de neiging zich gewelddadig te gedragen, te flippen als hij zijn zin niet krijgt of iets krijgt opgedragen. Verder is hij superslim. Ooit keek ik met hem een quiz op tv en hij had alle antwoorden in een keer goed.”

Volgens ooggetuigen griste de tiener die zondag het Franse jongetje uit de handen van zijn moeder en gooide hij het kind zonder enige aanleiding over de balustrade. De jongen werd direct omsingeld door toeristen die hem vasthielden totdat beveiligers hem konden overnemen. De jongeman zit sindsdien achter slot en grendel en wacht mogelijk een zware straf. Hij verscheen deze week voor de rechter en moet zich in november opnieuw verantwoorden. Vermoedelijk krijgt hij in februari te horen wat hem boven het hoofd hangt.

Ongelofelijke vechter

De 6-jarige jongen, volgens zijn ouders een ‘ongelofelijke vechter’, boekte de maanden weken langzaam vooruitgang, maar heeft nog steeds een lange weg te gaan. ,,Onze kleine jongen weet niet meer hoe hij moet spreken, eten of zijn lichaam moet bewegen, maar hij begint zijn best te doen om zijn tong, zijn rechterarm en hand weer te gebruiken”, schrijven zijn ouders. ,,We zien dat hij zijn uiterste best doet om weer beter te worden. Wij geloven met heel ons hart dat hij de weg zal vinden om straks weer alles te kunnen doen. Hij is erg dapper. Hij blijft glimlachen en reageert goed op onze grapjes.”

Tegelijkertijd is er in het Franse gezin ook veel pijn en verdriet. ,,We beginnen helaas ook steeds meer zijn lijden te zien. Bijvoorbeeld als het hem niet lukt om te bewegen of eten. Eigenlijk begrijpt hij alles, maar hij snapt niet waarom hij er maar niet in slaagt een beetje yoghurt te eten of door te slikken. Hij wil zó graag dat hij dat weer kan. We moeten nu sterk zijn voor onze kleine jongen. We doen er alles aan om goed voor hem te zorgen.”

Het schokkende incident zorgde in het Verenigd Koninkrijk voor een vloedgolf aan steunbetuigingen. Sympathisanten hebben via een crowdfundingsactie al meer dan een ton opgehaald voor de medische kosten van het Franse gezin. Het streefbedrag is hiermee al binnen drie maanden opgehaald.

Museum