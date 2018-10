Klimmende oma overleeft lawine op laatste bergtop van wensenlijstje

Jo had haar echtgenoot, de steenrijke zakenman Gareth Morgan, net een bericht gestuurd dat ‘alles oké’ was. Zij en haar twee metgezellen, Martin Hess and Wolfgang Maier, waren omstreeks twee uur 's nachts aan de beklimming begonnen. Niet veel later, nog voor het licht begon te worden, stortte de lawine met donderend geweld over het drietal heen. Na ongeveer een half uur onder de sneeuw lukte het Morgan met één hand haar mond vrij te maken en een locatiebaken te activeren. Het kostte de klimster daarna nog twintig minuten om zich een weg naar buiten te banen.



Eenmaal in de open lucht had Morgan niet direct door hoe haar gidsen eraan toe waren. ,,Ik moet toegeven dat ik, toen ik mijn bovenlichaam uit de sneeuw had bevrijd, rondkeek en sprakeloos was door het uitzicht. Ik dacht ‘is dit niet geweldig’’’, vertelt ze enigszins beschaamd. ,,Het was een prachtige plek en de zon kwam net op.’’ Pas als ze Hess en Maier, die met touwen aan Morgan vastzaten, roept, dringt het tot Jo door dat beiden in de lawine het leven hebben gelaten. Dat ze niet in staat was haar vrienden hulp te bieden, doet Jo pijn.



,,Diep in je hart weet je dat de kansen op overleven niet groot zijn’’, vertelt ze tegen Radio New Zealand. Achteraf beseft Morgan hoeveel geluk zij heeft gehad. ,,Het is iets verschrikkelijks’’, verhaalt ze. ,,Het is alsof er een golf over je heen slaat, een gigantische golf van sneeuw en ijs die over de helling op je afraast.’’ Het feit dat Jo met haar gezicht in een holte aan het oppervlak terecht is gekomen, betekende haar redding. ,,Toen ik mijn hand opstak, greep ik in de lucht in plaats van in de sneeuw. Daardoor kon ik mijn gezicht vrijmaken een grote hap lucht nemen.’’