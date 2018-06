Klimmers omgekomen op beruchte bergwand in Yosemite

Parkopzichters ontvingen vanmorgen plaatselijke tijd meerdere noodoproepen over twee klimmers die ten val waren gekomen. Toen ze ter plaatse kwamen, troffen ze de levenloze lichamen van de slachtoffers aan. ,,De identiteit van de klimmers zal pas worden vrijgegeven nadat de lichamen zijn geïdentificeerd door de nabestaanden”, luidt het in de verklaring.

In mei kwam een 29-jarige bezoeker van het park dodelijk ten val. Dat gebeurde tijdens de beklimming van de bekende rotsformatie Half Dome. De klimmer was het eerste dodelijke slachtoffer in 2018, klonk het toen. Eerder in de maand viel een andere klimmer naar beneden tijdens de beklimming van El Capitan. Hij hield er slechts een gebroken been aan over.