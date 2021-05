Klopjacht in de Dordogne op schietende Franse ex-militair

Belgische ambassa­deur moet Zuid-Ko­rea verlaten na schandaal rond mishande­ling verkoop­ster

28 mei De Belgische ambassadeur in Zuid-Korea verlaat deze zomer zijn post in het Aziatische land. Dat bevestigt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het vertrek is een gevolg van een schandaal waarbij zijn echtgenote in een kledingwinkel een verkoopster in het gezicht sloeg. Het incident veroorzaakte heel wat opschudding in Zuid-Korea.