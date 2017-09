Klopjacht op 5 ontsnapte leeuwen in Zuid-Afrika's dichtstbevolkte provincie

Politie en teams van Natuur- en Dierenbeschermingsorganisaties zoeken in Zuid-Afrika met grote middelen naar vijf vermoedelijk ontsnapte leeuwen. Ze zijn gesignaleerd bij de miljoenenstad Johannesburg, de grootste stad van het land. Het is een raadsel waar de beesten vandaan komen.

Met een helikopter, een sportvliegtuigje en zwaarbewapende zoekteams met speurhonden maken politie en leden van de Pittrack K9 Conservation Unit jacht op de vijf leeuwen. Ze werden vrijdagnacht voor het eerst gespot bij een veeboerderij in Fochville, zo'n 60 kilometer ten zuidwesten van Johannesburg in Zuid-Afrika's dichtstbevolkte provincie Gauteng. De aanwezigheid van leeuwen is er hoogst ongewoon vanwege de dichte bebouwing.

Groot mannetje

De veiligheidscoördinator van de politie in het gebied rond Fochville kreeg tijdens een nachtelijke patrouille naar eigen zeggen een noodoproep van de veeboer. Met drie collega's van zijn team snelde hij naar de bewuste plek. ,,Tijdens het onderzoeken van het karkas van een gedood kalf zagen we tot onze verbazing iets verderop vijf leeuwen weglopen: een groot mannetje en vier kleinere exemplaren. De beesten volgen in het donker was te lastig. Organisaties voor natuurbehoud en de bescherming van wilde dieren zijn uitgerukt naar het gebied om de situatie te beoordelen en de ontwikkelingen te volgen", zo verklaarde adjudant Jan Esterhuysen tegenover Zuid-Afrikaanse media.

Volgens hem bevinden de leeuwen zich nog steeds in het gebied. Pootafdrukken en uitwerpselen bevestigen dat. Omdat er de afgelopen dagen geen meldingen binnenkwamen over afgekloven karkassen van prooidieren, houdt de politie er ernstig rekening mee dat de beesten een dezer dagen opnieuw toeslaan bij een veeboerderij. Op social media vroeg ze inwoners die de beesten zien of er informatie over hebben, dat meteen te melden bij de veiligheidscoördinator.

De oprichtster van Captured in Africa, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van wilde dieren, vermoedt dat de leeuwen ontsnapten bij iemand die de dieren illegaal bezat. ,,Elke legale bezitter zou al lang de autoriteiten hebben gewaarschuwd over verdwenen roofdieren", verklaarde ze gisteren tegenover de Zuid-Afrikaanse Sunday Times.

Aanvankelijk werd volgens haar gedacht dat het om één leeuw ging. Hij werd twee weken geleden gespot bij een boerderij in de buurt. Op bewakingsbeelden was duidelijk te zien hoe het jonge mannetje 's nachts voorbij het toegangshek liep. ,,De politie alarmeerde ons en we zijn meteen een zoekactie begonnen. Bepaald geen sinecure vanwege de vele kleinere roofdieren in het gebied, inclusief hyena's en luipaarden. Bij drinkplaatsen vonden we meerdere pootafdrukken die door en over elkaar liepen waardoor we aanvankelijk niet met 100 procent zekerheid konden zeggen dat het om leeuwensporen ging."

Krugerpark