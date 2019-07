Knikpiramide van Snofroe open voor publiek

'R. Kelly filmde zichzelf terwijl hij seks had met vier tienermeis­jes en raakte tape kwijt’

15:56 De van seksueel misbruik beschuldigde Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly heeft er alles aan gedaan om zijn seksuele contacten met tienermeisjes geheim te houden. Dat melden de federale openbare aanklagers van Illinois en New York. De I Believe I Can Fly-zanger zou volgens hun onderzoek zichzelf hebben gefilmd terwijl hij seks had met vier minderjarige meisjes. Hij verloor de tape en betaalde honderdduizenden dollars aan betrokkenen om de beelden weer terug te krijgen.