Kolonel die opdracht gaf voor moord op vier Nederlandse journalisten opgespoord

De avond voor zijn collega's doorzeefd worden met kogels, drinkt Jan Schmeitz nog een biertje met ze in Hotel Alameda in San Salvador. In het door een bloederige burgeroorlog verscheurde land was het Alameda de uitvalsbasis voor journalisten van minder bedeelde omroepen, vertelt de Latijns-Amerikacorrespondent. ,,We waren elkaar daar de jaren ervoor vaker tegengekomen. De oorlog was toen voorpaginanieuws, er naderden verkiezingen. We discussieerden of het veilig was om guerrillagebied in te gaan.''



Voor omroep IKON zouden Koos Koster, Hans ter Laag, Jan Kuiper en Joop Willemsen het leven van twee families filmen: één in de door het regeringsleger gecontroleerde stad, één op het door communistische guerrillastrijders veroverde platteland. Een paar dagen eerder was de filmploeg gearresteerd. Ze waren na een ondervraging weer vrijgelaten, maar hun foto had in de krant gestaan. De autoriteiten beschuldigden de Nederlandse journalisten ervan handlangers van de vijand te zijn, omdat ze contact hadden met de guerrillastrijders.



Hoewel hij zelf al vaker in guerrillagebied was geweest, raadde Schmeitz zijn collega's af er te gaan filmen. ,,Na hun arrestatie en de krantenfoto vond ik het een groot risico. Maar hun ploeg was ervaren en goed bekend met de situatie. Ze besloten toch te gaan. Ik heb ze mijn busje geleend.''