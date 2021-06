‘Koning Bibi’ na 12 jaar geen premier meer van Israël

Voor abortus veroordeel­de vrouw (29) in El Salvador na 9 jaar vrij, justitie vecht besluit aan

8 juni Een vrouw in El Salvador die aanvankelijk tot dertig jaar cel was veroordeeld wegens abortus, is na bijna negen jaar vrijgelaten. De celstraf voor de 28-jarige Sara Rogel is door toedoen van advocaten verlaagd naar tien jaar en nu is ze zelfs bijna anderhalf jaar eerder voorwaardelijk al vrijgekomen.