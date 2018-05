Koning: MH17 blijft open zenuw

Het team meldde vandaag dat de Buk-raket waarmee het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten, vrijwel zeker afkomstig is van de 53e brigade van het Russische leger. Willem-Alexander gaf toe dat hij heel erg meeleeft met alle nabestaanden van de slachtoffers van MH17. ,,Het is bijna vier jaar geleden gebeurd, maar elke dag leven zij daarmee. Dat besef je op zo'n moment heel goed. Een open zenuw die op zo'n moment toch weer echt geraakt wordt.''



,,We willen heel graag zeggen, ondanks dat we hier op staatsbezoek zijn in Luxemburg, dat onze gedachten zijn bij al diegenen die getroffen zijn door de ramp van MH17, zeker op een dag dat zo'n rapport naar buiten komt", zei de koning, ook namens koningin Máxima.



