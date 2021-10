Koningin Elizabeth moet opnieuw rusten van artsen en mist groot klimaatcongres

Afgelopen week deelde Buckingham Palace nog foto's van Elizabeth waarop te zien was dat ze weer begonnen was met haar werk. Dit was de eerste keer dat ze weer in actie kwam sinds haar ziekenhuisopname vorige week, waardoor ze een bezoek aan Noord-Ierland moest afzeggen. Ze verwelkomde een aantal ambassadeurs in het paleis via een videogesprek vanuit Windsor Castle. Veel mensen schrokken van deze beelden, omdat de koningin er niet heel goed uit zag.