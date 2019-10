Koningspaar op (sneaker)sokken door India

Zeven zonden

Ook Willem-Alexander en Máxima kunnen bij terugkeer in Nederland met hun kinderen napraten over de daden en filosofieën van Gandhi, want na de ceremonie kreeg het paar een tekstrol met de Zeven Zonden van Gandhi aangeboden.



Die lijst, uitgesproken door een Engelse priester in Londen in 1925, werd later dat jaar door Gandhi gepubliceerd in zijn eigen krant Young India. Op de laatste dag die hij in 1948 met zijn kleinzoon Arun doorbracht, vlak voordat Gandhi werd doodgeschoten, overhandigde hij zijn kleinkind dezelfde lijst met zonden die volgens hem de maatschappij vernietigden, van ‘politiek zonder principes’ - de eerste zonde - tot de zevende: geloof zonder opoffering.



Het staatsbezoek van Máxima en Willem-Alexander, die het nieuwe regeringstoestel gisteren zelf naar New Delhi vloog, begon vanochtend officieel met een welkomstceremonie bij het paleis van de Indiase president Ram Nath Kovind en zijn echtgenote Savita. Ook premier Modi was daarbij aanwezig. Daarna volgt een lunch met de premier in diens ambtswoning, gevolgd door bezoeken van de koning en koningin aan ‘het andere India’: een afvalwaterproject verderop in New Delhi, een metropool van 23 miljoen mensen.



Vanavond is er pas weer ruimte voor pracht en praal bij het staatsbanket op het presidentieel paleis.