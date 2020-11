Koppel met baby levend bedolven onder brokstukken van ingestorte klif

Vader Hugo, die in een hotel werkt, had dinsdag een vrije dag. Om daarvan te genieten, trok het gezin met hun zoontje Sol en de hond naar het strand Praia de Pipa, vlakbij hun huis in de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. Ze installeerden zich, mogelijk om in de schaduw te zitten, onder een door de golven uitgeholde klif. Die stortte even later in.



Het gezin raakte bedolven onder zand en stenen. Omstanders begonnen meteen te graven op zoek naar de slachtoffers. Eerst vonden ze de vader, vervolgens de moeder. Die probeerde nog haar baby te beschermen, want ze hield hem stevig in haar armen, tegen haar lichaam aangedrukt.



Beide ouders waren dood, maar de baby ademde nog. Een dokter probeerde meteen om het zeven maanden oude jongetje weer bij bewustzijn te brengen. Dat lukte helaas niet. De hond die bij hen was, stierf ook.