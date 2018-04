Korea's willen oorlog na 65 jaar écht beëindigen

De toenadering tussen Noord en Zuid is nu enkele maanden aan de gang. De eerste openlijke signalen waren te zien tijdens de Winterspelen in Pyeongchang, toen er diverse gezamenlijke uitingen waren. Zo ijshockeyden de vrouwen van beide landen samen in één team. Critici waren toen nog sceptisch: het zou vooral uiterlijke schijn zijn.



Deze week staat de situatie in Korea ook hoog op de agenda bij de topontmoeting tussen Trump en de Japanse minister-president Shinzo Abe. Die is twee dagen te gast bij Trump, en zal er naar verwachting op aandringen om de Japanse belangen niet te vergeten in een eventuele deal met de Koreanen. Japan vreest dat er een akkoord uitrolt waarin Noord-Korea afziet van lange-afstand raketten die de VS kunnen bereiken, maar nog wel raketten behoudt die Japan kunnen raken.