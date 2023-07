Krachtigste SpaceX-raket succesvol de ruimte in met zwaarste satelliet ooit

De aardappel: een typisch DDR-ge­recht dat ook goed smaakt in het moderne Oost-Ber­lijn

Gepelde aardappelen met kruidenkwark en lijnzaadolie was een van de meest geliefde gerechten in het Oost-Duitsland van voor 1990. In het hippe Berlijn van nu is het goed zoeken voor de liefhebber van Pellkartoffeln. Maar als je eenmaal beet hebt, is het genieten geblazen.