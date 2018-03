Krankzinnig! Pretpark had dodelijke waterglijbaan nooit mogen bouwen

,,Bij het ontwerp van de glijbaan en de bouw van de Verruckt was geen enkele bouwkundige betrokken’’, luidt het. In de aanklacht wordt verder gesproken over nieuwsberichten uit 2014, waarin melding wordt gemaakt van bootjes die het luchtruim kozen. Om pottenkijkers te weren, werd besloten om de waterglijbaan daarom maar ’s nachts te gaan testen. Tijdens de 182 dagen dat de attractie in bedrijf was, raakten 13 parkbezoekers gewond in het ding. Twee mensen liepen een hersenschudding op en een 15-jarig meisje raakte tijdelijk blind na een afdaling.



Schooley, die verantwoordelijk was voor het doorrekenen van het ontwerp, ondertekende een gebruikershandleiding die claimde dat de Verruckt aan alle constructie-eisen voldeed. De aanklacht somt echter twaalf punten op waarop de glijbaan de normen overschreed. De onderzoekers vonden ook geen berekeningen over de krachten die bezoekers tijdens een rit zouden ervaren. De conclusie is dat Schooley nooit een complexe attractie als de Verruckt had mogen ontwerpen.



Tijdens een verhoor gaf Schooley zelf toe: ,,Als we werkelijk wisten hoe we dit moesten doen, en het echt zo eenvoudig was, dan was het nooit zo spectaculair geworden’’. Wie van de glijbaan af wilde, werd met twee riemen vastgesnoerd in een opblaasbootje. Na een steile duik ging de baan omhoog, waarna een tweede afdaling van zo’n vijftien meter richting een zwembad volgde. In de praktijk haalden de bootjes, waarin drie passagiers zaten, een snelheid van 80 kilometer per uur.