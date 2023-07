Krassen in het Colosseum of in blote kont op de foto bij de Machu Picchu, waar komt huftergedrag vandaan?

Blusheli­kop­ter stort neer bij bestrij­ding bosbranden Canada: piloot omgekomen

In Canada is de piloot van een blushelikopter omgekomen nadat zijn toestel bij het bestrijden van de bosbranden in Alberta, in het westen van het land, neerstortte. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt. Eerder kwamen ook al een brandweerman en een brandweervrouw om het leven bij het bluswerk.