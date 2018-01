‘Kremlin-trollen zijn officieel Russisch wapen’

Het is een officiële Russische strategie om nepverhalen via zoveel mogelijk kanalen in zoveel mogelijk talen te verspreiden. Een speciale EU-werkgroep onder politieke verantwoordelijkheid van buitenlandchef Federica Mogherini spoorde er in twee jaar meer dan 3500 voorbeelden van op.

Dat zei Eurocommissaris van Veiligheid Sir Julian King vanmiddag in een Parlementsdebat over Russische desinformatie. ,,Ze zijn er niet eens echt terughoudend over. In de officiële militaire doctrine en uitspraken van topgeneraals worden de verspreiding van desinformatie en de poging daarmee te destabiliseren verdedigd als een legitiem wapen”, aldus King.

Brussel komt dit voorjaar met een uitgebreide strategie tegen nepnieuws en politiek gestuurde propagandacampagnes, want het gevaar dat complete samenlevingen erdoor worden ontwricht is niet denkbeeldig, aldus King. Vooral de Midden- en Oost-Europese EU-lidstaten zouden in de vuurlinie liggen. Parlementsleden beaamden dat: ,,Via internet is een hybride oorlog al volop gaande.”

Ontzenuwen

Brussel geeft al antwoord door nepnieuws te ontzenuwen en onafhankelijke Russische media van feitelijke informatie over Europa te voorzien, maar genoeg is dat niet, zo vonden veel Parlementsleden vanmiddag. Mediaplatforms zouden transparanter moeten worden, ze zouden duidelijker moeten maken waar informatie vandaan komt en wie ervoor heeft betaald, aldus VVD-leider Hans van Baalen, die (zie foto, met liberaal fractieleider in Europa Guy Verhofstadt) zichzelf op internet al terugvond met een pistool in zijn hand. ,,Groter dan mijn hand zelf, dus je kon zien dat het fake was.”

Volgens PvdA-Europarlementariër Kati Piri zullen de grote tech-bedrijven opener moeten worden. ,,We zullen moeten beginnen met de erkenning dat de Russische activiteiten een serieuze bedreiging zijn voor onze open democratische samenleving.” Zij wil een jaarlijks debat. Volgens D66-Europarlementariër Marietje Schaake zijn maatregelen prima, maar mogen ze niet onze eigen vrijheden ondermijnen. Het is prima dat Brussel reageert, aldus ook de Roemeense justitiespecialiste Monica Macovei, maar het handjevol mensen dat er in Brussel voor is vrijgemaakt weegt niet op ‘tegen de duizenden Kremlin-trollen’.