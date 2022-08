Kritiek zwelt aan na dood Oostenrijkse arts die zwaar door antivaxers werd bedreigd

Had de dood van Kellermayr voorkomen kunnen worden? In de Oostenrijkse media zwelt de kritiek op het optreden van politie en justitie aan. De autoriteiten waren wel een onderzoek gestart naar de afzender van ernstige haatberichten, maar dat was al gauw gestrand. Onder meer omdat het spoor naar Duitsland liep. Dat betekende volgens de Oostenrijkse politie dat de ‘plaats delict’ in het buitenland lag. Ook zou de politie geen bevoegdheid hebben om op het dark web te zoeken.



De politie werd vervolgens in verlegenheid gebracht toen een Duitse hacker er in zeer korte tijd in slaagde de identiteit van twee bedreigers te achterhalen. Daar komt bij dat het zogenoemde dark web gewoon een onderdeel van het internet is - het is alleen niet via de bekende zoekmachines te doorzoeken.



Volgens de autoriteiten in Oostenrijk loopt er nog onderzoek naar personen die Kellermayr bedreigden. Dat gaat ook na haar dood verder.