Kritieke toestand oppositieleider Navalny: ‘Mogelijk langzaam vergiftigd’

De Russische oppositieleider Alexej Navalny kampt met zware maagpijn en verkeert in ‘kritieke toestand’, mogelijk als gevolg van een langzame vergiftiging. Dat bericht The Guardian vrijdag op basis van bronnen dicht bij Navalny.

Vorige week werd nog een ambulance gestuurd naar het streng bewaakte Russische strafkamp IK-6 waar de oppositieleider opgesloten zit, zo'n 250 kilometer ten oosten van Moskou. Navalny had hevige buikpijn op dat moment. ,,Dat was op z'n zachtst gezegd nogal een verrassing voor ons, aangezien hij nog nooit zoiets had meegemaakt’’, zegt Kira Yarmysh, zijn woordvoerder. De autoriteiten zouden geweigerd hebben de zeer zieke Navalny te laten opnemen in het ziekenhuis. Zijn advocaat Vadim Kobzev hekelde al dat zijn cliënt geen zorg krijgt.

,,Hij eet niets omdat het hem verboden is om pakketten met voedsel te ontvangen of om voedsel te kopen in de gevangeniswinkel. En het voedsel dat hem door de gevangenis wordt verstrekt, verergert zijn maagpijn’’, aldus Yarmysh. Ze zegt doodsbang te zijn voor zijn lot, omdat hij geen goede medische zorg krijgt en totaal geïsoleerd is. Zij voegt eraan toe dat Navalny puur en alleen vastzit vanwege de persoonlijke haat die de Russische president Vladimir Poetin jegens hem zou hebben.

Opnieuw in isoleercel

Bovendien werd deze week bekend dat de 46-jarige Navalny maandag opnieuw in een isoleercel werd geplaatst voor vijftien dagen, ondanks zijn ernstige gezondheidsproblemen. Vorige week vrijdag had hij de isoleercel net mogen verlaten. Hij was in twee weken tijd 8 kilo afgevallen, volgens zijn advocaat.

Volgens Roeslan Sjaveddinov, een bondgenoot van Navalny, willen de autoriteiten hem mogelijk doden via een ‘langzaam werkend vergif’ dat met zijn eten vermengd wordt. ,,Zijn situatie is kritiek, we zijn allemaal erg bezorgd’’, zegt hij tegenover The Guardian.

Eerder al vergiftigd

In 2020 werd Navalny - de felste criticus van Poetin - al vergiftigd tijdens een reis naar Siberië. Hij kreeg toen een behandeling in Berlijn en raakte er weer bovenop. Bij zijn terugkeer in Rusland in januari 2021 werd hij meteen opgepakt. In maart van dat jaar werd hij veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens oplichting. Navalny blijft zich via sociale media uitspreken tegen Poetin en het Kremlin, maar wordt ook regelmatig in isoleercellen geplaatst en op andere manieren geconfronteerd met pesterijen in het strafkamp.

De beweging van de Russische opposant werd in 2021 als ‘extremistisch’ bestempeld door het Russische gerechtshof, waarna verscheidene militanten ervan opgesloten werden en veel anderen in ballingschap gingen in het buitenland. Er is al enkele maanden ongerustheid over de gezondheid van de oppositieleider.

Volledig scherm Alexej Navalny op een beeldscherm in de rechtbank in Moskou, mei 2022. © Getty Images