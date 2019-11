Kroatische politie schiet migrant neer ‘bij bescherming grens’

Marcus smeekt tijdens football­wed­strijd om nieuwe nier en gaat viraal

17 november Terwijl andere fans een grappige boodschap opschreven in de hoop in beeld te komen tijdens een footballwedstrijd was de oproep van Edward Marcus een stuk ernstiger: hij smeekte om een nieuwe nier. Het lukte hem niet om op televisie te komen, maar dankzij een foto van een andere fan gaat hij nu toch viraal. Op Twitter is het bericht al meer dan 100.000 keer gedeeld en verschillende mensen hebben zich intussen als donor geregistreerd.