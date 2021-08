Kustwacht Curaçao onderschept 1400 kilo coke en 11 Venezolanen

Wat is er aan de hand in Rotterdam-Zuid? 'In heel het land toenemend vuurwapen­ge­bruik’

6 augustus Het was de week waarin Rotterdam weer ouderwets in het nieuws kwam als gure en onveilige stad; met volop steek- en schietpartijen. Pijnlijk is dat de ellende zich vooral afspeelde in Rotterdam-Zuid, waar juist veel geld en energie in wordt gestoken om de leefbaarheid op peil te krijgen. Hoe kan dit?