Laatste belangrijke IS-bolwerk in Syrië nu ook gevallen

'Peetvader' van Italiaanse keuken overleden

18:50 De beroemde Italiaanse tv-kok Antonio Carluccio is vandaag in Londen overleden. Britse media berichtten dat op gezag van medewerkers van de chef die ook bekend staat als 'de peetvader van de Italiaanse keuken'. De oprichter van de restaurantketen waar Jamie Oliver zijn carrière begon, is tachtig jaar geworden.