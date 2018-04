Laatste eerbetoon aan Barbara Bush in Houston

Barbara Pierce werd geboren in juni 1925 in New York. Ze ontmoette George H. W. Bush op 16-jarige leeftijd. In 1945 trouwden ze en verhuisden naar Texas. Hun 73-jarige huwelijk is de langstlopende presidentiële verbintenis in de Amerikaanse geschiedenis. Barbara Bush had al jaren schildklierproblemen en de laatste tijd was haar toestand verslechterd. Dinsdag stierf ze thuis in Houston.



De voormalige first lady was een toonbeeld van elegantie en stijl. Ze werd gewaardeerd in alle politieke kampen. Ze had een stichting opgericht met haar naam die vecht tegen analfabetisme. Jon Meacham, die een biografie over George H.W. Bush heeft geschreven, zei dat de voormalige president en Barbara het land boven de Republikeinse partij stelden en het gemeenschappelijk belang boven politiek winstbejag.



De begrafenisstoet gaat naar College Station, 140 km van Houston, waar Barbara Bush begraven zal worden op de site van de presidentiële bibliotheek van haar man.