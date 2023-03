Laatste uitweg voor verdedigers Bachmoet vrijgemaakt door Oekraïense politie

Rusland zou momenteel alles op alles zetten om de Oekraïense stad Bachmoet - of wat daar nog van over is - te veroveren. Oekraïense strijdkrachten melden vanochtend ‘aanvalsgolf na aanvalsgolf’.

Volgens journalisten van het Franse persbureau AFP is de laatste vluchtweg uit Bachmoet - naar Chasiv Yar, een stad even ten westen van Bachmoet - vanochtend door de politie afgesloten voor verkeer. De woordvoerder van het Oekraïense leger, Serhoeï Tsjerevaty, ontkende tegenover AFP dat een Oekraïense terugtrekking uit Bachmoet aanstaande was. Een mogelijke terugtrekking ‘zal afhangen van de operationele situatie. Tot nu toe is een dergelijk besluit niet genomen’. Verder naar het noorden aan dit deel van het front probeerden Oekraïense legerartsen soldaten te behandelen die tijdens de zware gevechten gewond waren geraakt.



De Oekraïense president Volodimir Zelenski prees de verdedigers van de stad die ondanks de ‘krankzinnige druk’ standhielden. In Oekraïne gaan nu ook stemmen op de stad toch op te geven want Bachmoet heeft slechts een geringe strategische waarde. Bachmoet is vooral voor de Russen een prestigekwestie, omdat ze de stad nu al maanden proberen te veroveren ten koste van zeer zware verliezen aan beide kanten.



Sinds donderdag zouden 800 Russische soldaten zijn gesneuveld volgens de Oekraïners. Enkele gemobiliseerde Russen uit de regio Irkoetsk klaagden bij president Vladimir Poetin erover dat hun bevelhebbers hen naar de slachtbank leiden in de Oekraïense Donbas en dat ze enorme verliezen lijden. ,,Er zijn zo veel slachtoffers in onze eenheid dat die al zes keer opnieuw moest worden samengesteld”, klonk het.

Volledig scherm Oekraïense gewonden worden behandeld in een veldhospitaal bij Bachmoet. © AP

Tekst gaat verder onder kaartje

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Net als destijds de zwaarbevochten zuidelijke havenstad Marioepol is Bachmoet steeds belangrijker geworden in de oorlogspropaganda van beide landen. Het Kremlin wil de akelige hobbel nu eindelijk nemen en het thuisfront laten zien dat het zich niet alleen maar terugtrekt sinds de invasie een jaar geleden begon. Bachmoet is een stap in de verovering van de al door Rusland illegaal geannexeerde regio Donbas.

Oekraïne wil de wereld tonen hoe vastberaden de weerstand is en zou de Russen voorlopig ook nog willen vastpinnen op dit deel van de oostelijke Oekraïne, ter voorbereiding van offensieven elders. Hoe taai dat verzet is toont een verbijsterend filmpje van Oekraïense soldaten in loopgraven die zwaar onder vuur liggen en de Russen wel lijken te tarten.

Tekst gaat verder onder tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In puin

Bachmoet is geen Marioepol, waar de Oekraïners ook lang standhielden tegenover een overmacht. Die laatste stad was voor Vladimir Poetin van groot belang om de gewenste landburg tussen Rusland en het eerder geannexeerde schiereiland Krim te verzekeren. Wat beide steden gemeen hebben is dat ze na zware gevechten vrijwel helemaal in puin liggen. Zowel in Bachmoet als Marioepol werden gruwelijke straatgevechten geleverd. Wonder boven wonder zouden er nog steeds 4500 burgers in de stad wonen, die voor de oorlog 70.000 zielen telde. Alle toegangswegen zijn nu levensgevaarlijk voor Oekraïners omdat ze zijn bezet door het Russische leger of huurlingen van de Wagner Groep, of ze liggen permanent onder vuur van de Russische artillerie. Slechts één kleine weg - die naar Chasiv Yar - zou de stad nog verbinden met het Oekraïense achterland.

Gisteren zei Jevgeni Prigozjin, de baas van Wagner, dat de weerstand van de Oekraïners steeds heviger wordt. Het weerhield hem er niet van steeds weer nieuwe rekruten in de ‘vleesmolen’ te gooien, zoals Bachmoet inmiddels te boek staat. De val van de stad zal als een grote overwinning worden gevierd in Moskou, ongeacht wat het aan mensenlevens kost. Hoeveel Oekraïense levens de regering in Kiev al heeft opgeofferd en nog overheeft voor het behoud van een onbelangrijke stad is niet duidelijk.

Kijk onze video's over de oorlog in Oekraine in onderstaande playlist: