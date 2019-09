Laatste vier opvarenden van omgeslagen vrachtschip na 35 uur eindelijk gered

Stier doodt bejaarde man (82) bij stierenren­nen in Spanje: 'Het was verschrik­ke­lijk’

9 september In het Spaanse dorpje Horche, zestig kilometer van Madrid, is vandaag tijdens het stierenrennen een man om het leven gekomen. De stier stak met zijn horens in de buik en de dij van het 82-jarige slachtoffer, meldden de hulpdiensten.