Lading cocaïne 'gedoneerd' aan overheid Texas

Senaat VS wil maandag stemmen over omstreden kandidaat-opperrech­ter

4:45 De Amerikaanse senaatscommissie die gaat over juridische aangelegenheden stemt maandag over de aanstelling van Brett Kavanaugh als rechter bij het Hooggerechtshof, als er voor zaterdagmorgen geen akkoord is over de getuigenis van de vrouw die Kavanaugh beschuldigt van aanranding. Dat heeft voorzitter Chuck Grassley van de Senate Judiciary Committee vrijdag aangekondigd.