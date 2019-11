Lagerhuis kiest opvolger voor flamboyante voorzitter Bercow

Bus stort in rivier Nepal: 17 doden en 50 gewonden

4:56 In Nepal zijn zondag 17 mensen omgekomen toen een volgeladen bus van de weg raakte en in een rivier stortte. Bij het ongeval, op ongeveer 120 kilometer ten oosten van de hoofdstad Kathmandu, raakten 50 mensen gewond, van wie er 21 in het ziekenhuis moesten worden opgenomen.