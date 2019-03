Lange straf voor Schotse tiener na moord op 6-jarig meisje

Braziliaan­se oud-president Temer gearres­teerd om corruptie

16:05 Ex-president Michel Temer Lulia van Brazilië is aangehouden in verband met het slepende onderzoek naar het omvangrijke corruptieschandaal dat ‘Lava Jato’ (autowasserij) wordt genoemd. Temer was van eind augustus 2016 tot begin dit jaar president van Brazilië.