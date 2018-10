Langste lijnvlucht ter wereld krijgt luchtdoop

Het vertrek van vlucht SQ22 staat gepland om 23.35 uur plaatselijke tijd (17.35 uur Nederlandse tijd). Aan boord bevinden zich naast de vier bemanningsleden 13 steward(s)essen. Zij worden volgens Singapore Airlines opgesplitst in groepen zodat elk cabinepersoneelslid kan genieten van de voorgeschreven minimumpauze van vier uur.

Zakenreizigers

De 161 passagiers zijn verdeeld over een business class en premium economy class (94). In eerstgenoemde klasse bevinden zich 67 door JPA Design gecreëerde stoelen, in laatstgenoemde klasse zijn dat er 94. Een 'gewone' economy class is er niet. Singapore Airlines verwacht dat de rechtstreekse vlucht, die 18 uur en 45 minuten duurt, vooral interessant is voor zakenreizigers. Zij zijn volgens de luchtvaartmaatschappij uren sneller uit dan met een tussenstop.

De grootste uitdaging voor de passagiers zal zijn om de tijd te doden. Wie geen leesvoer bij zich heeft, kan zich vermaken met een selectie films en tv-programma's met een totale lengte van 1.200 uur, gelijkwaardig aan zeven weken.

Welzijn passagiers

Het menu aan boord bevat geselecteerde gerechten die volgens de luchtvaartmaatschappij het "welzijn" van de passagiers in de lucht bevorderen. ,,Onderzoek toont aan dat hydratatie en voeding belangrijke factoren zijn (om te overwegen)," verklaarde gezondheidsexpert Rhenu Bullar van het Amerikaanse Frost & Sullivan Consulting (wereldleider in groeiorganisatie) tegenover het Franse persbureau AFP. ,,Passagiers moeten daarom overmatig alcoholgebruik vermijden en ook geen voedsel tot zich nemen dat gasvorming en een opgeblazen gevoel veroorzaak."

Om de vliegervaring van de 161 passagiers te verbeteren en de stress te verminderen van het bijna een hele dag in de lucht zijn, is het cabineplafond van de Airbus A350-900 verhoogd en zijn de vliegtuigraampjes verbreed. Daarnaast is het toestel voorzien van speciale LED-verlichting met kleuren die de effecten van een ''jetlag'' verminderen.

Grootste zorg

,,De grootste zorg is diepe veneuze trombose (DVT), een verstopping door gestold bloed van de diepe afvoerende aderen in het been. Dit als gevolg van zowel te lang zitten als uitdroging," zei consultant Gail Cross van het National University Hospital in Singapore tegen het persbureau.

Vlucht SQ22 vliegt van Singapore Changi Airport naar Newark Liberty International Airport. De vlucht vertrekt voorlopig driemaal per week op maandag, donderdag en zaterdag. Vanaf 18 oktober, als een tweede Airbus A350-900 ULR in gebruik is genomen, voert Singapore Airlines de marathonvlucht dagelijks uit.

Niet rendabel

De luchtvaartmaatschappij vloog in 2013 ook al van Singapore naar New York. Dat deed ze met een Airbus A340-500. Die overbrugde de afstand ook in ruim 18 uur. De lijndienst werd geschrapt omdat ze niet rendabel was.

Als alles volgens plan verloopt dan is vlucht SQ22 en retourvlucht SQ21 voortaan de langste lijnvlucht ter wereld. Dat was tot nu toe de Qatar Airways vlucht van Auckland in Nieuw-Zeeland naar Doha in Qatar. Een afstand van 14.535 kilometer die in zeventien uur en 40 minuten werd overbrugd.

In maart vloog de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas voor het eerst zonder tussenstop in Dubai van Australië naar Europa. De vlucht van Perth naar Londen Heathrow duurde ruim 17 uur. Aan boord bevonden zich 16 bemanningsleden en 200 passagiers.

Los Angeles

Singapore Airlines wil ook rechtstreekse vluchten gaan uitvoeren van Singapore naar Los Angeles met Airbussen A350-900 ULR. De luchtvaartmaatschappij heeft zeven toestellen van dat type besteld. Het eerste werd vorige maand afgeleverd.

Volledig scherm De stoelen in de Business Class. © Singapore Airlines

Volledig scherm Het bed in de Business Class. © Singapore Airlines