Las Vegas dodelijkste schietpartij ooit in VS

Rutte: Regering Spanje in recht, dialoog nodig

10:58 Premier Mark Rutte zegt dat de Spaanse regering ,,in haar recht staat'' met het optreden in Catalonië tegen het referendum over onafhankelijkheid. ,,Tegelijkertijd zijn de beelden die we hebben gezien heel heftig, dus we roepen alle partijen op om in dialoog te proberen dit tot rust te brengen.''