‘Laten we hopen dat dit weekend niet dezelfde gevolgen voor Nederland heeft als nu voor Italië’

Duitsland kondigt vergaand contactver­bod af, Merkel uit voorzorg in quarantai­ne

19:38 In Duitsland wordt een ‘contactverbod’ ingevoerd waarbij samenkomsten van meer dan twee personen in principe zijn verboden. Dat hebben bondskanselier Angela Merkel en de premiers van de zestien deelstaten vanmiddag beslist in een telefoonconferentie.