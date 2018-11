Leden van Oekraïense geheime dienst onder opgepakte zeelieden

video Waarom enteren de Russen Oekraïense schepen?

8:50 Rusland en Oekraïne staan weer met de koppen tegen elkaar. Dit keer ruziën de aartsrivalen over de rechten op de wateren tussen Rusland en de Krim, Oekraïens grondgebied dat in 2014 door Moskou is geannexeerd. Vijf vragen over een oplaaiend conflict.