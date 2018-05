Leerlingen die niet opletten in de klas? Camera ziet het en klikt tegen de leraar

Op een Chinese variant van Twitter krijgt de middelbare school er flink van langs. ,,Dit is nog angstaanjagender dan in een gevangenis zitten'', schrijft iemand. Critici vinden het logisch dat leerlingen af en toe afdwalen. ,,Ze zijn geen studeermachines", klinkt het.



Hoewel de gezichtsherkenning in de klaslokalen nieuw is, hangen in China op grote schaal camera's. Het regime plaatst ze overal om de bewegingen van bewoners in de gaten te houden. Bovendien wordt gezichtsherkenning ook al gebruikt, bijvoorbeeld om maaltijden af te rekenen in kantines of aan boord te gaan van een vliegtuig.