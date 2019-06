Leeuwen kijken met bier en Dua Lipa: ‘adult only’-avonden in London Zoo onder vuur

Een man gooide bier over een tijger. Een ander trok zijn shirt uit en probeerde tussen de pinguins te springen. Een dronken vrouw zou hebben geprobeerd om in het leeuwenverblijf te klimmen.

Door die incidenten met dronken bezoekers kwamen de ‘Zoo Nights’ van de dierentuin in Londen in 2014 onder vuur te liggen. Ook dit jaar gaan de inmiddels befaamde zomeravondjes in ‘s werelds oudste dierentuin niet ongemerkt voorbij. Afgelopen vrijdag demonstreerde een groepje tegenstanders bij de ingang. Een petitie om een einde te maken aan de volwassenefeestjes tussen de wilde dieren is door meer dan 100.000 mensen ondertekend. ,,Het laatste waar dieren op zitten te wachten, is omringd te worden door dronken mensen en harde muziek’’, verklaart de organisatie.

Voor zo'n 22 euro is de London Zoo deze zomer op vrijdagavonden te bezoeken na sluitingstijd. Voor kinderen in de dierentuin dan verboden terrein. Er is live muziek. Er zijn rondleidingen waarbij experts geheimen ontrafelen over seks in het dierenrijk. Er is een golfparcours met negen holes door de habitats van verschillende dieren.

Zebra-onesie

Die evenementen zijn een groot succes: de avonden zijn steevast uitverkocht. Jaarlijks leveren ze de dierentuin zo'n 900.000 euro op - geld dat gaat naar internationale natuurbeschermingsprogramma's. Volwassen bezoekers lopen tijdens de avondfeestjes met harige apenoren, geschminkt als tijger of in een zebra-onesie, een biertje in de hand, langs de verblijven van de giraffen en alpaca's. Soms met gemengde gevoelens. ,,De muziek stond tamelijk hard. Ik weet niet hoezeer de leeuwen Dua Lipa kunnen waarderen’’, zei een 25-jarige bezoeker bijvoorbeeld tegen The New York Times.