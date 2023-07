Leeuwin in Berlijn houdt gemoederen bezig: ‘Voor je het weet, sta je oog in oog met gevaarlijk roofdier’

Is het een ontsnapt huisdier? Bij de Friese leeuwenopvang in Nijeberkoop zou het ze niet verbazen als het om een bewust vrijgelaten huisdier gaat. Ze zien vaker dat een particulier illegaal een welpje koopt en thuis verzorgt. ,,Daar spelen ze dan mee. En ze maken er schattige foto's en filmpjes van voor op sociale media”, vertelt Juno van Zon, hoofd dierverzorging bij stichting Vier Voeters. ,,Dan zie je vaak dat de leeuw te groot en onhandelbaar wordt. De eigenaar weet niet meer wat‘ie met hem aanmoet, of hij krijgt kritiek van dierenliefhebbers die de filmpjes zagen.” Al kan het in dit geval ook nog zijn dat de leeuwin ergens is ontsnapt.

Dan heb je dus een dier die alleen gevangenschap kende, en ineens vrijuit kan rondlopen. Van Zon: ,,Die loopt dus op plekken die ze totaal niet kent. Het zal stressvol zijn voor de leeuwin. Ze kan niet jagen en weet waarschijnlijk niet hoe ze eten moet vinden.” Mogelijk zoekt het dier toch mensen op, aangezien dat het enige is waarmee ze bekend is.



Heel angstig hoeven omwonenden niet te zijn, denkt Van Zon. ,,Een leeuw is bij uitstek geen moordlustige moordmachine.” Maar het blijft een wild, gevaarlijk dier dat gebouwd is om te jagen. ,,Ze zal niet doelbewust mensen zoeken om op te eten of aan te vallen. Maar als ze hongerig is, kan het gevaarlijk worden. Of als ze in een hoek wordt gedreven en zich opgejaagd voelt. Zo'n leeuw wil gewoon overleven.”



Robert Kruijff van Stichting Leeuw is er nog niet zo zeker van dat het om een leeuwin gaat. ,,De staart lijkt wel erg kort. Maar het filmpje is zo onduidelijk.” Instinctief is de katachtige bang voor mensen, dus het zou hem niet verbazen als de zoekactie nog lang duurt. ,,Mijn kind zou ik niet de straat op laten. Als een leeuw honger heeft gaat-ie namelijk op jacht.”