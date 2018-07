Leeuwin Rani ontsnapte door foutje van verstrooide verzorger

Video Vrouw beklimt Vrijheids­beeld: 'Ik kom niet naar beneden tot alle kinderen zijn vrijgela­ten'

8:21 De politie van New York heeft gisteren op de nationale Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag een vrouw gearresteerd die op het voetstuk van het Vrijheidsbeeld was geklommen. De vrouw wilde met de actie op Liberty Island voor de kust van New York protesteren tegen het strenge immigratiebeleid van president Donald Trump.