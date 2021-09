Leg me uit wat ‘pro-life’ aan de nieuwe abortuswet in Texas is

We zijn allemaal terecht diep geschokt over de machtsovername door de taliban in Afghanistan en over wat dit betekent voor de vrouwen en meisjes daar. Afschuwelijke verhalen bereiken ons. Meisjes die uit de armen van hun moeder gerukt worden, niet meer naar school of naar hun werk mogen, angstige burgers die hun baby’s meegeven aan Amerikaanse soldaten, mensen die hun leven wagen en alles opgeven om hun dochters een beter, veiliger bestaan te geven. Barbaars noemen we de taliban, de haatbaarden die in naam van Allah vrouwen als broed- en seksobject gebruiken. Vooral de uiterst rechtsen onder ons, de Trump-Wilders-Baudet-adepten, zien in iedere moslim een talibanstrijder en dus een bedreiging.