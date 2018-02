Lege armen: tattoo Belgische agenten moet bedekt

Liefst lege onderarm

,,Een lege onderarm is te verkiezen'', zegt Jambons woordvoerder Olivier Van Raemdonck. Wat er gaat gebeuren met agenten die al zichtbare tattoos hebben, is niet bekend. De politievakbonden zijn niet erg enthousiast over de nieuwe regels. ,,Tien jaar lang heeft men het allemaal laten begaan. Zonder voorschriften. Dat veranderen wordt moeilijk'', zegt Benny Staelens van het NSPV. Jambon hintte begin vorig jaar, tijdens de discussie over het dragen van hoofddoekjes door agenten, op een beperking van de tatoeages.

Nederlandse agenten

In Nederland werd in 2011 de Gedragscode Lifestyle-neutraliteit opgesteld, die voorschrijft waar agenten in het belang van hun gezag, neutraliteit en eigen veiligheid aan moeten voldoen. In contact met het publiek dient, volgens de code, afstand worden genomen van zichtbare uitingen van levensstijl, waaronder tatoeages.



Tatoeages en piercings op opvallende plaatsen van het lichaam werden in 2016 definitief taboe voor Nederlandse politieagenten. De gedragscode spreekt echter wel over het bedekken van zichtbare bestaande tatoeages. Omdat de huidversieringen zich lastig laten verwijderen, kan het bevoegd gezag in voorkomende gevallen uitzonderingen maken.